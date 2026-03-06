Disturbi del sonno open day all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il 13 marzo
Il 13 marzo all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino si terrà un open day dedicato ai disturbi del sonno, in occasione della giornata mondiale del sonno. Durante l’evento saranno presentati i problemi più frequenti come il russamento e le apnee notturne, offrendo informazioni e consulenze ai partecipanti interessati a conoscere meglio queste condizioni.
Giornata mondiale del sonno, il 13 marzo ad Avellino open day per i disturbi più comuni come russamento ed apnee notturne. Come partecipare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giornata mondiale del sonno, al "Moscati" visite e consulenze gratuite per i disturbi respiratori del sonnoUn’intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi dei disturbi del sonno.
Leggi anche: Un lieto evento che riempie di gioia il San Giuseppe Moscati di Avellino: benvenuto Tommaso
Contenuti e approfondimenti su Disturbi del sonno open day all 8217....
Temi più discussi: I disturbi del sonno costano 15 miliardi all’anno; Dormire 7 ore e 18 minuti a notte può ridurre il rischio di diabete; Il diabete si combatte anche con il buon sonno; Dormire bene allontana il diabete, ecco quanto deve durare il sonno: l'ora 'esatta'.
Giornata mondiale del sonno: il 13 marzo open day all’Azienda MoscatiUn’intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi dei disturbi del sonno. In occasione della& Giornata mondiale del sonno, che quest’anno ricorre il& 13 marzo, l’Unità operativa di Otorino ... tusinatinitaly.it
Giornata mondiale del sonno: il 13 marzo open day all’azienda MoscatiVisite e consulenze gratuite per i disturbi respiratori del sonno ... msn.com
L’iniziativa si svolgerà presso l’ambulatorio dei disturbi del sonno della Città ospedaliera (quarto piano, settore A), dalle ore 8:30 alle 12:30, e rappresenta un momento di sensibilizzazione su una problematica spesso sottovalutata ma che può avere important - facebook.com facebook
Ultime ore per iscriversi al webinar gratuito “ADHD e disturbi del neurosviluppo a scuola”, realizzato in collaborazione con l’ANPE, l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani. tuttoscuola.com/adhd-a-scuola-… x.com