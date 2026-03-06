Disturbi del sonno open day all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il 13 marzo

Il 13 marzo all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino si terrà un open day dedicato ai disturbi del sonno, in occasione della giornata mondiale del sonno. Durante l’evento saranno presentati i problemi più frequenti come il russamento e le apnee notturne, offrendo informazioni e consulenze ai partecipanti interessati a conoscere meglio queste condizioni.