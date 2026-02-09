Durante il Super Bowl, i Seahawks hanno battuto i Patriots con un risultato netto di 29-13, portando a casa il titolo. La partita ha attirato l’attenzione non solo per il risultato, ma anche per le parole di Bad Bunny, che ha criticato l’ICE durante il suo spettacolo. Donald Trump non ha preso bene le sue parole e ha commentato duramente, definendo lo spettacolo “il più brutto di sempre” e un vero schiaffo agli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la partita, i Seattle Seahawks hanno travolto i New England Patriots 29-13 e hanno conquistato il Super Bowl, il titolo di campioni di football americano Il timore del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti della performance di Bad Bunny nel corso dell’Half Time Show del Super Bowl, ovvero la pausa di metà partita, si è rivelato fondato. Il cantante portoricano, salito alla ribalta grazie alle sue canzoni in spagnolo e al suo sound particolarmente latineggiante, ha sfruttato l’enorme palco del Levi’s Stadium di Santa Clara per una performance dal forte significato simbolico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Super Bowl, Bad Bunny infuria Trump con le critiche all’ICE: “Lo spettacolo più brutto di sempre, uno schiaffo agli Usa”

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato energia e colore all'Halftime Show, facendo ballare e cantare il pubblico.

Donald Trump non ha risparmiato critiche dopo la finale di Super Bowl LX.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

