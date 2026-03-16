Inchiesta Huawei all'Europarlamento indagato anche l'ex assistente di Martusciello Andrea Maellare

Un nuovo indagato nello scandalo Huawei all'Europarlamento è Andrea Maellare, ex assistente dell'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello. Nei giorni scorsi, Maellare ha ricevuto un invito a comparire per un interrogatorio davanti alla polizia belga. L'inchiesta coinvolge diverse persone, tra cui anche l'ex assistente, che dovrà chiarire la propria posizione.

C'è un nuovo indagato nello scandalo Huawei all'Europarlamento. Si tratta di Andrea Maellare, ex assistente dell'eurodeputato di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che negli scorsi giorni ha ricevuto ha notificato un invito a comparire per interrogatorio davanti alla polizia belga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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