La strategia iraniana dei fronti | gli Houthi sono la carta differita

Lo scorso mese a Sanaa, il leader degli Houthi ha affermato che qualsiasi attacco all’Iran riceverà una risposta immediata e devastante. Gli Houthi sono considerati una delle componenti della strategia iraniana nei vari fronti. La loro posizione e le dichiarazioni pubbliche sono state al centro di attenzione, mentre la presenza di questa fazione si inserisce in un quadro di tensioni regionali.

La guerra grande Gli sciiti yemeniti restano in attesa. Soprattutto se il conflitto durerà ancora a lungo. Abdel Malik al Houthi: le dita sono sul grilletto Il mese scorso a Sanaa il capo degli Houthi, Abdel Malik al Houthi, era stato categorico: qualsiasi attacco all'Iran riceverà una risposta immediata e devastante. Parole che non avevano sorpreso i militanti di Ansarallah, denominazione ufficiale del movimento sciita yemenita, dal nome della tribù Bani Houth da cui provengono diversi dei suoi leader.