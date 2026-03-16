Tajani | Sì a rafforzare missione Aspides ma non mi pare si possa allargare a Stretto di Hormuz – Il video

Da open.online 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che si continuerà a rafforzare la missione Aspides, ma ha escluso la possibilità di estenderla allo Stretto di Hormuz. La sua posizione è stata espressa durante una conferenza stampa a Bruxelles, dove ha precisato che non ci sono piani attuali per ampliare la presenza militare in quella zona. Nessuna modifica alle decisioni attuali sulla missione è stata annunciata.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "Continueremo a lavorare in quella direzione, siamo disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la missione Atalanta, ma non mi pare che siano missioni che si possono allargare allo Stretto di Hormuz, perché hanno compiti una antipirateria e l'altra difensivo". Così il Ministro degli Esteri Tajani, a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

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