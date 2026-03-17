L’area di Hormuz e altre zone strategiche sono al centro di tensioni crescenti, con diverse criticità emerse negli ultimi mesi. La regione presenta punti di rischio elevato, tra cui la gestione dello Stretto e le possibili azioni militari contro il programma nucleare. Le autorità coinvolte hanno affrontato questioni di sicurezza e di controllo, evidenziando limiti e vulnerabilità nelle strategie adottate finora.

Dopo due settimane di Furia Epica americana e Ruggito del Leone israeliano sono emersi diversi punti critici. Alcuni ampiamente previsti e sottovalutati da Donald Trump, altri legati alle variabili di ogni guerra. Il presidente ha il problema di tenere aperto lo Stretto. Gli iraniani, per ora, sono nelle condizioni di decidere chi può passare indenne. Non servono armi rivoluzionarie per ostacolare il transito in un corridoio angusto in termini geografici e militari. Droni, mine, missili, razzi ma anche azioni di barchini sono sufficienti a creare un imbuto. Basta, in certi casi, la minaccia. Gli Usa invocano una coalizione di alleati e la risposta è fatta di no oppure di cautele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Hormuz e altre trappole: tutti i punti critici emersi e sottovalutati da Trump

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