Ecco cosa prevede il piano discusso da Trump e Zelensky in Florida | tutti i punti
Il piano di pace presentato da Zelensky a Trump a Mar-a-Lago prevede, in 20 punti, garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 della Nato, per prevenire ulteriori aggressioni russe. Tra le proposte vi è anche il mantenimento delle forze armate ucraine all’attuale livello di 800. La discussione si concentra su misure di sicurezza e stabilità per l’Ucraina, con l’obiettivo di stabilire un quadro di garanzie a lungo termine.
Il punto nodale della proposta di pace in 20 punti portata da Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago per discuterne con Donald Trump sono le garanzie di sicurezza future in stile articolo 5 della Nato per scoraggiare qualsiasi futura aggressione russa, e che l’Ucraina mantenga le sue forze armate all’attuale livello di 800.000 uomini. Zelensky chiede anche una data precisa per l’adesione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Feedpress.me
