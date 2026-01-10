Hockey pista a2 Viareggio al PalaRegnani La Bdl a Montecchio
A Viareggio, al PalaRegnani, si svolge l'hockey pista di Serie A2, mentre a Montecchio si disputa la Bdl. Dopo cinque turni, la classifica vede Scandiano e Correggio in vetta: la Bdl guida il girone A con 12 punti, mentre Scandiano, con Alejandro Roca (foto Bertolani), domina il girone B con 15 punti. I risultati delle squadre riflettono l'equilibrio e l'importanza di questa fase del campionato.
In Serie A2 sorridono Scandiano e Correggio: dopo 5 turni la Bdl è in testa da solo al girone A con 12 punti, mentre Scandiano (Alejandro Roca nella foto Bertolani) comanda il B con 15. Oggi le avversarie sono di buona levatura e ci vorrà un grande impegno per superarle. SCANDIANO. Alle 18 al PalaRegnani c'è la Pumas Viareggio, allenata da Mirko Bertolucci: ha solo 6 punti, ma tre sconfitte per un solo gol di scarto. Enrico Mariotti ha a disposizione solo otto atleti, visto il forfait di Christopher Bozzetto, infortunatosi alla spalla a Follonica, e il passaggio di Nicolò Busani alla formazione di Serie B.
