Hockey pista serie a2 Testacoda peril Roller la Bdl ospita Montebello Oggi parte la B col tra Minimotor e Scandiano

L'hockey su pista riprende con il debutto della Serie A2 e l'inizio della Serie B. Oggi si giocano quattro incontri, tra cui il derby tra Roller e Montebello, e la prima giornata di campionato con Minimotor e Scandiano. Il turno infrasettimanale, coincidente con l’Epifania, segna l’avvio di una nuova stagione per le squadre reggiane, offrendo opportunità di conferma e crescita.

Il nuovo anno si apre per l’hockey su pista con un turno infrasettimanale, ancorché festivo come l’Epifania, e quindi quattro squadre reggiane giocano oggi, due di Serie A2 e due di Serie B con la prima giornata di campionato. Serie A2. Alle 18 si gioca Follonica-Centro Palmer Roller Scandiano per il girone B: è un vero testacoda, visto che i ragazzi di Enrico Mariotti sono al comando della classifica con l’en plein di 12 punti in quattro gare, mentre il Follonica è ultimo a zero. La squadra maremmana ha grandi difficoltà ad andare in gol, mentre Scandiano vanta la miglior difesa di entrambi i gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey pista serie a2. Testacoda peril Roller, la Bdl ospita Montebello. Oggi parte la B col tra Minimotor e Scandiano Leggi anche: Hockey pista Serie A2. Roller pronto al tris. Bdl, riaccendi la luce Leggi anche: Hockey pista Serie A2: campionato al via per le due reggiane. Roller, esordio col botto. Oggi tocca a Correggio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nuova variazione calendario gare di Campionato di Serie A2 e Serie B 2025/26 di hockey su pista; Quinta giornata di Serie A2 in contemporanea all'Epifania.; Seconda nuova variazione calendario gare di Campionato di Serie A2 e Serie B 2025/26 di hockey su pista; Amatori Vercelli: tutto pronto per l'esordio in campionato dell'Epifania contro l'Azzurra Novara. Hockey pista serie a2. Testacoda peril Roller, la Bdl ospita Montebello. Oggi parte la B col tra Minimotor e Scandiano - Il nuovo anno si apre per l’hockey su pista con un turno infrasettimanale, ancorché festivo come l’Epifania, e quindi ... sport.quotidiano.net

Hockey su pista, l'Hockey Prato rinuncia alla Serie A2 - L'Hockey Prato non prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2, dopo il sesto posto conquistato nella scorsa annata. lanazione.it

Hockey pista Serie A2. Scandiano ospita. Mirandola. Correggio a Thiene - L’hockey su pista di Serie A2 torna al consueto appuntamento del sabato con il Centro Palmer Scandiano che alle 18... ilrestodelcarlino.it

La Serie A2 di hockey pista riprende il cammino dopo la pausa invernale. Dopo l’8-2 del Viareggio Hockey contro il Follonica, incontro giocato domenica 4 gennaio in anticipo, nel giorno dell’Epifania mette in programma dieci sfide del secondo campionato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.