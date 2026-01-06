Hockey pista serie a2 Testacoda peril Roller la Bdl ospita Montebello Oggi parte la B col tra Minimotor e Scandiano

L'hockey su pista riprende con il debutto della Serie A2 e l'inizio della Serie B. Oggi si giocano quattro incontri, tra cui il derby tra Roller e Montebello, e la prima giornata di campionato con Minimotor e Scandiano. Il turno infrasettimanale, coincidente con l’Epifania, segna l’avvio di una nuova stagione per le squadre reggiane, offrendo opportunità di conferma e crescita.

Il nuovo anno si apre per l’hockey su pista con un turno infrasettimanale, ancorché festivo come l’Epifania, e quindi quattro squadre reggiane giocano oggi, due di Serie A2 e due di Serie B con la prima giornata di campionato. Serie A2. Alle 18 si gioca Follonica-Centro Palmer Roller Scandiano per il girone B: è un vero testacoda, visto che i ragazzi di Enrico Mariotti sono al comando della classifica con l’en plein di 12 punti in quattro gare, mentre il Follonica è ultimo a zero. La squadra maremmana ha grandi difficoltà ad andare in gol, mentre Scandiano vanta la miglior difesa di entrambi i gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

