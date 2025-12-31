Hockey ghiaccio nella serata di Alps League vince Asiago sconfitte per Merano Cortina Gherdeina e Renon

Nell’ultimo turno prima del Capodanno della Alps Hockey League 2025-2026, Asiago si impone con una vittoria, mentre Merano, Cortina, Gherdeina e Renon registrano sconfitte. La serata si è distinta per un alto numero di reti segnate, segnando un momento importante nel corso della stagione. Questo turno ha offerto nuove prospettive e aggiornamenti sulla classifica generale, riflettendo l’andamento equilibrato e competitivo del campionato.

L'ultimo turno prima del Capodanno si chiude con tantissime reti per quel che riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Le squadre italiane totalizzano una serie notevole di sconfitte, tranne Asiago che la spunta nel derby contro Vipiteno. EC BREGENZERWALD-HC MERANO 6-4 I padroni di casa sbloccano subito il punteggio dopo soli 70 secondi con Lipsbergs, quindi raddoppio al 6:34 con Metzler-Wagner, quindi gli austriaci non si fermano e segnano il 3-0 con Ranftl al 28:17, prima del 4-0 di Flick al 29:42. Merano si scuote e va a segno con Gellon al 34:33, ma i padroni di casa allungano ancora con il 5-1 di Kramer al 37:17.

