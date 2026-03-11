Hockey ghiaccio in Gara-1 dei quarti di finale della Alps League Merano vince il derby cadono Cortina e Vipiteno

Nella prima serata di playoff della Alps League, si sono disputati tre incontri di hockey su ghiaccio. Merano ha ottenuto una vittoria nel derby contro la squadra di casa, mentre Cortina e Vipiteno sono state sconfitte nelle rispettive partite di Gara-1 dei quarti di finale. Le gare sono state le prime di questa fase della competizione.

Tre incontri nella serata di Alps Hockey Leagu e. Hanno preso il via i playoff con i match valevoli per Gara-1 dei quarti di finale. Arrivano sconfitte per Cortina e Vipiteno, mentre Merano vince il derby in casa di Asiago. KHL SISAK-CORTINA 2-1 (1-0 nella serie) Vantaggio dei croati con Larionovs al 12:14, quindi raddoppio con Dumcius al 25:17. Cortina accorcia con Stoffling al 35:12 ma non riesce a trovare il pareggio. ZELLER EISBAREN-VIPITENO 4-1 (1-0 nella serie) Gli altoatesini passano in vantaggio al 5:29 con Sanvido ma gli austriaci cambiano marcia nel secondo periodo con Rappold che pareggia al 30:46, quindi nel terzo chiudono i conti con Jennes, Lahoda e Coffman.