Barack Obama ha dichiarato che gli alieni sono reali, ma lui stesso non li ha mai incontrati, a causa della segretezza che avvolge l’Area 51. Durante un intervento pubblico, l’ex presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le prove di presenze extraterrestri potrebbero esistere, anche se nessuno ha mai fornito conferme ufficiali. Obama ha aggiunto che molte persone credono nella possibilità di vita oltre la Terra e che alcuni avvistamenti misteriosi potrebbero avere spiegazioni scientifiche. Recentemente, diversi documenti declassificati hanno alimentato il dibattito sulle attività segrete vicino alla base militare Nevada.

In un’intervista con il podcaster Brian Tyler Cohen, Barack Obama ha parlato della possibilità che gli alieni siano reali. Ha spiegato però che non si trovano nella misteriosa Area 51 del Nevada e che lui non li ha mai visti. Il tono dell’intervista è allegro, ma Obama ci tiene a sottolineare che non esiste una struttura sotterranea segreta nella base, “a meno che non ci sia un’enorme cospirazione per nasconderla persino al Presidente degli Stati Uniti”. Obama e la questione della vita extraterrestre I chiarimenti di Obama Perché si crede che nell'Area 51 ci siano gli alieni? Obama e la questione della vita extraterrestre Sta facendo il giro del mondo la frase di Barack Obama sulla vita extraterrestre pronunciata durante un podcast. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Obama ha detto che gli alieni "sono reali ma non l'ho mai visti", la frase dell'ex presidente Usa sull'Area 51

