Femminicidio Sula la madre di Samson | Mark aprì la porta e disse Ilaria non c' è più

La madre di Samson ha raccontato che quella mattina Mark ha aperto la porta della sua stanza, visibilmente agitato e con il volto arrossato. Ha detto di averlo trovato che piangeva, tremava e diceva di aver fame e di non aver dormito. La donna ha riferito che Mark ha pronunciato le parole: “Ilaria non c’è più”.

La donna, che ha patteggiato una pena a due anni per concorso in occultamento di cadavere, ha detto: "Lui ha usato dei fazzoletti di carta per pulire il sangue e io gli ho dato dei vestiti vecchi" “Mark quella mattina ha aperto la porta della sua stanza. Ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava, diceva ‘mamma ho fame, non ho dormito’. Cercai di abbracciarlo e vidi il corpo di Ilaria steso in terra a faccia in giù, si vedevano i piedi. Ho chiesto a mio figlio ‘che cosa hai fatto?’. Lui mi ha risposto dicendo ‘Ilaria non c’è più, mi ha tradito’ e che se non fosse morta lei sarebbe morto lui”. Queste le parole di Nosr Manlapaz, madre di... 🔗 Leggi su Romatoday.it

