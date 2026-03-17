Hezbollah colpisce i caschi blu dell’Onu Detriti di un razzo sulla base italiana

Un razzo lanciato da Hezbollah ha colpito i caschi blu dell’Onu sulla base italiana in Libano, provocando danni. Durante l’attacco, sono stati trovati detriti del razzo. Nel frattempo, Israele ha fatto avanzamenti nel territorio libanese per espandere la zona cuscinetto. Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno chiesto di avviare negoziati per affrontare la situazione.

Le Forze di Difesa israeliane hanno avviato una nuova operazione terrestre nel Libano meridionale con l’obiettivo di colpire infrastrutture e combattenti di Hezbollah e rafforzare la fascia di sicurezza lungo il confine settentrionale di Israele. L’annuncio è arrivato dai vertici militari, che hanno parlato di un ampliamento della zona cuscinetto e di un maggiore dispiegamento di truppe nell’area dopo l’intensificarsi degli attacchi del movimento sciita nelle ultime settimane, in un contesto regionale segnato dallo scontro tra Iran, Stati Uniti e Israele. Durante l’operazione le truppe hanno individuato e ucciso diversi membri di Hezbollah.... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hezbollah colpisce i caschi blu dell’Onu. Detriti di un razzo sulla base italiana Articoli correlati Libano, detriti di razzi di Hezbollah sulla base italiana Unifil: «Nessun soldato ferito»Detriti di razzi sono caduti nel tardo pomeriggio di oggi sulla base italiana della missione Unifil in Libano. Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di... Tutti gli aggiornamenti su Hezbollah colpisce i caschi blu... Discussioni sull' argomento Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG. I caschi blu della Brigata Sassari sono in Libano: contesto delicato, tra Israele ed HezbollahI Dimonios a capo della missione Onu: conoscono bene lo scenario, ma il quadro negli ultimi giorni è cambiato ... unionesarda.it Nuovi raid israeliani in Libano su obiettivi di Hezbollah. Trump: Vogliamo entrare in Iran e ripulire tutto. Colpita base Unifil, feriti caschi bluTEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) - Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha annunciato di aver predisposto piani dettagliati per l 'annuncio ufficiale del prossimo guida suprema , nel contest ... msn.com Frammenti di un missile hanno danneggiato il tetto di un edificio lunedì a Gerusalemme, nella parte est della capitale di Israele, durante un attacco iraniano. Detriti di un missile intercettore poi sono caduti vicino all'ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Una - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Nella base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore ovest a guida italiana, sono caduti alcuni detriti verosimilmente provocati da razzi intercettati in aria dai sistemi antimissile israeliani. Secondo le prime informazio x.com