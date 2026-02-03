Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di trascorrere un San Valentino in anticipo, con una fuga romantica che ha già acceso le voci tra amici e fan. I due sono stati visti in un luogo che sembra perfetto per il loro momento speciale, lontano dai riflettori e dagli impegni quotidiani. La coppia ha scelto una meta che trasmette intimità e relax, lasciando intendere che anche quest’anno il giorno dedicato all’amore sarà celebrato in modo speciale.

Helena Prestes e Javier Martinez, San Valentino arriva in anticipo? La nuova meta che profuma di fuga romantica. C’è chi aspetta il 14 febbraio. E c’è chi, come Helena Prestes e Javier Martinez, sembra aver deciso di anticipare San Valentino, trasformandolo in un viaggio, un’idea, forse una dichiarazione silenziosa. Niente annunci ufficiali, niente caption esplicite. Solo dettagli. E a volte sono proprio quelli a parlare più forte. Non il classico viaggio da cartolina ipercondivisa, ma un luogo che invita a rallentare, a vivere più che a mostrare. Helena, da sempre legata a un’estetica elegante e intuitiva, sembra muoversi in un contesto diverso dal solito: meno glamour dichiarato, più intimità suggerita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes e Javier Martinez, San Valentino anticipato. La nuova fuga romantica

