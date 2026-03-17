Il principale? Il 17 marzo esce anche in Italia il romanzo da cui è tratto il primo capitolo televisivo. Scritto da Rachel Reid e pubblicato da Always Publishing, fa parte della collana di sport romance che si apre con Game Changer. La saga di questi amori sul ghiaccio è composta da sei libri (il settimo uscirà negli Stati Uniti a giugno 2027), di cui due (Heated Rivalry e The Long Game) dedicati all’amore proibito e segreto dei due capitani avversari Ilya Rozanov e Shane Hollander (interpretati sullo schermo rispettivamente da Connor Storrie e Hudson Williams, che si sono riuniti all'after party di Vanity Fair durante i Premi Oscar 2026). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heated Rivalry, la serie tv è davvero fedele al libro?

Articoli correlati

Heated Rivalry: tenete d'occhio questo cottage. perché la villa sul lago di Heated Rivalry fa impazzire tuttie le vendite del libro di Rachel Reid da cui è stata tratta, in un solo giorno a New York sono impennate online più del 450 per cento, mentre in...

Heated Rivalry, quando esce in Italia e dove vedere la serie tv del momentoIn Italia non è ancora uscita eppure all’estero è già diventata la serie tv del momento.

HEATED RIVALRY Libro vs Serie Tv ft. Carocompagno

Una raccolta di contenuti su Heated Rivalry

Temi più discussi: Heated Rivalry: ecco perché la serie tv su due sportivi gay attira soprattutto il pubblico femminile; Chi è Hudson Williams, la star di Heated Rivalry: 10 cose che non sapete di lui; Hudson Williams sul fandom tossico di Heated Rivalry; Heated Rivalry 1×04 – La Recensione: il punto di svolta.

Heated Rivalry , la serie tv è davvero fedele al libro?Il testa a testa è agguerrito: in queste settimane in Italia Heated Rivalry supera spesso persino il gioiellino di HBO Max The Pitt e si piazza al primo posto tra le serie più viste. La sesta e ultima ... vanityfair.it

Heated Rivalry: il romanzo arriva in ItaliaArriva in Italia Heated Rivalry, il romanzo di Rachel Reid che ha ispirato la serie tv su HBO. Scopri la saga Game Changer e gli eventi di presentazione! eroicafenice.com

Hudson Williams era tra gli ospiti degli Oscar 2026 e sul red carpet ha ricevuto una domanda su cosa dovranno aspettarsi i fan di Heated Rivalry dalla seconda stagione. "Ses*o", è stata la risposta diretta dell'interprete di Shane. AH. OK. - facebook.com facebook

Mentre il Vanity Fair Oscar Party prendeva il via al LACMA, la star di Heated Rivalry e la sua compagna di lunga data hanno fatto la loro prima apparizione insieme sul tappeto rosso x.com