Questa mattina i carabinieri di Lodi hanno arrestato cinque persone a Sant’Angelo Lodigiano. La banda era specializzata nel usare esplosivi per svaligiare sportelli ATM tra Lodi e Pavia. Gli agenti sono intervenuti dopo aver messo sotto sorveglianza i sospetti e hanno trovato gli ordigni pronti all’uso. Le indagini sono ancora in corso per capire se ci sono altri membri coinvolti.

Cinque arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri questa mattina a Sant’Angelo Lodigiano dove un gruppo criminale è stato raggiunto da misure cautelari per furti aggravati con esplosivi ai danni di sportelli ATM e violazione della legge sulle armi. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, è stata portata a termine con il supporto di diverse unità specializzate. L’operazione nel Lodigiano L’operazione ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lodi, affiancati da quelli delle Compagnie di Lodi e Codogno, dal 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, dal Nucleo Cinofili della Stazione Carabinieri CC AM di Ghedi, dall’Aliquota di Primo Intervento di Brescia e dal Nucleo Artificieri Antisabotaggio di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Svaligiavano gli sportelli ATM con l'uso di ordigni a Sant'Angelo Lodigiano, smantellata banda criminale

