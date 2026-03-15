Arriva lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana | ecco cosa sappiamo

Il 24 marzo su Disney+ sarà disponibile Hannah Montana 20th Anniversary Special, uno speciale dedicato ai vent’anni della serie. La celebrazione coinvolge i fan di tutte le età che potranno rivivere momenti e ricordi legati alla protagonista. La programmazione si concentra sull’anniversario dello show che ha segnato una generazione. L’evento è stato annunciato ufficialmente e attirerà sicuramente l’attenzione di molti spettatori.

Una notizia bellissima per tutti i millennials appassionati della celebre serie tv. Il 24 marzo, direttamente su Disney+, arriva Hannah Montana 20th Anniversary Special, lo speciale per festeggiare i vent’anni dell’iconica adolescente. Per l’occasione, Miley Cyrus, popstar e interprete per anni della giovane cantante dall’identità misteriosa, tornerà in studio per svelare aneddoti inediti. Ecco tutto quello che sappiamo. Disney+, ecco cosa sappiamo sullo speciale per i 20 anni di Hannah Montana. Hannah Montana 20th Anniversary Special arriva a fine mese su Disney+. Nell’era dei revival, dei sequel e dei reboot, non poteva mancare anche uno speciale dedicato a questo celebre personaggio, esattamente vent’anni dopo il suo debutto su Disney Channel. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Arriva lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana: ecco cosa sappiamo Articoli correlati Gli Usa schierano un areo speciale in Azerbaigian: ecco cosa sappiamo dell'Mc-130J Commando IIUn velivolo per operazioni clandestine in volo sull'Azerbaigian mentre Washington completa lo schieramento militare che circonda l’Iran. Gli Usa schierano un aereo speciale in Azerbaigian: ecco cosa sappiamo dell'Mc-130J Commando IIUn velivolo per operazioni clandestine in volo sull'Azerbaigian mentre Washington completa lo schieramento militare che circonda l’Iran. Tutti gli aggiornamenti su Hannah Montana Temi più discussi: Miley Cyrus alias Hannah Montana nel teaser trailer dello speciale per il 20° anniversario; Il ritorno di Hannah Montana con lo speciale per il ventesimo anniversario: cosa sappiamo; ‘Hannah Montana’, Miley Cyrus per il 20° anniversario della serie; Hannah Montana torna sotto i riflettori nel nuovo promo dello speciale per i 20 anni della serie. Arriva lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana: ecco cosa sappiamoUna notizia bellissima per tutti i millennials appassionati della celebre serie tv. Il 24 marzo, direttamente su Disney+, arriva Hannah Montana 20th Anniversary Special, lo speciale per festeggiare i ... superguidatv.it Hannah Montana 20th Anniversary Special, dal 24 marzo su Disney+Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà su Disney+ il 24 marzo. Lo speciale celebrerà la serie che ha definito una generazione ... tvserial.it Hannah Montana sta per tornare e il "Best of Both Worlds" non è mai stato così vicino! Preparate i glitter e rispolverate la parrucca bionda: Miley Cyrus ha ufficialmente annunciato lo speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana! A vent'anni esatti dal facebook Il segreto è svelato! Non vediamo l'ora di celebrare. Hannah Montana 20th Anniversary Special, disponibile dal 24 Marzo in esclusiva su Disney+. #MileysMemories x.com