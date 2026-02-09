Il look di Kim Kardashian al Super Bowl con Lewis Hamilton | a chi si ispira la frangetta finta

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl, seduti vicini sugli spalti. I fotografi li hanno immortalati mentre seguivano lo spettacolo, alimentando le voci di una possibile frequentazione. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma il loro incontro ha fatto subito parlare.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl 2026 al Levi’s Stadium.

Ma allora è vero: #Hamilton e #KimKardashian stanno insieme, le foto al #Superbowl x.com

La Ferrari riparta da Kim Kardashian. Lewis Hamilton lo ha già fatto. #hamilton #kimkardashian #ferrari facebook