Centrosinistra verso le elezioni Canale | Il candidato unitario deve aggregare oltre le sigle e i partiti

Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l’obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti. L’appuntamento rappresenta un passo importante per consolidare un fronte condiviso e prepararsi alle prossime elezioni amministrative, con l’intento di presentare una candidatura forte e unitaria che possa rappresentare l’intero campo progressista.

Il giorno cerchiato sul calendario è lunedì 20 gennaio. Le forze del 'campo larghissimo' di centrosinistra si incontreranno per sciogliere definitivamente (l'auspicio è questo) il nodo del candidato sindaco. Con due opzioni: proporre rose di nomi da cui, per scrematura o eliminazione, arrivare.

Falese fa dietrofront, il rimpasto di Salera resta in stand by. Intanto per le Provinciali sta per arrivare la terza candidatura nel centrosinistra. Il Pd verso il congresso, con la testa solo alle tessere, altro che candidato del territorio! Il 22 e 23 marzo tutti alle urne per - facebook.com facebook

