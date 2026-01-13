Centrosinistra verso le elezioni Canale | Il candidato unitario deve aggregare oltre le sigle e i partiti

Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l’obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti. L’appuntamento rappresenta un passo importante per consolidare un fronte condiviso e prepararsi alle prossime elezioni amministrative, con l’intento di presentare una candidatura forte e unitaria che possa rappresentare l’intero campo progressista.

Il giorno cerchiato sul calendario è lunedì 20 gennaio. Le forze del ‘campo larghissimo’ di centrosinistra si incontreranno per sciogliere definitivamente (l'auspicio è questo) il nodo del candidato sindaco. Con due opzioni: proporre rose di nomi da cui, per scrematura o eliminazione, arrivare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

