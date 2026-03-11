Avellino | 5 partiti in un fronte unico per le elezioni

Mercoledì 11 marzo 2026, alle 10:22, ad Avellino si è annunciato un fronte condiviso tra cinque partiti in vista delle prossime elezioni amministrative. La coalizione si presenta compatta e pronta a presentare i candidati alle urne. La formazione politica riunisce rappresentanti di diversi schieramenti, tutti concordi nel sostenere un progetto comune per il governo locale.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 10:22, il clima politico ad Avellino si sta riscaldando in vista delle imminenti elezioni amministrative. Nella serata di martedì scorso, presso la sede del Partito Democratico situata in via Tagliamento, si è svolto il primo incontro di un tavolo interpartitico che mira a costruire una proposta unitaria -sinistra. Hanno partecipato rappresentanti del Partito Democratico, Casa Riformista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi – Sinistra e PSI – Avanti Campania. L’obiettivo dichiarato è creare un’alleanza ampia e coesa, replicando il modello di successo sperimentato a livello regionale. L’architettura della coalizione: dai numeri alla strategia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

