DP World Tour 2026 al via il Dubai Invitational | tre azzurri in campo su Sky e NOW

Dal 15 al 18 gennaio gli appassionati di golf potranno seguire il Dubai Invitational, primo evento dell’International Swing del DP World Tour 2026. Tre italiani, Molinari, Migliozzi e Manassero, scenderanno in campo negli Emirati, con dirette su Sky e streaming su NOW. L’appuntamento segna l’inizio di una stagione importante per il circuito internazionale, offrendo agli spettatori un’occasione per seguire da vicino le sfide dei migliori professionisti.

Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio il torneo che apre l'International Swing: Molinari, Migliozzi e Manassero al via negli Emirati Prosegue la grande stagione del DP World Tour 2026 su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio riflettori puntati sul Dubai Invitational, torneo che inaugura ufficialmente l'International Swing .

