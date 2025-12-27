Villa Sperlinga marciapiede devastato | altro che camminata di salute

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passi per i marciapiedi dissestati per i quali abbiamo da tempo esaurito la già misera nostra capacità di indignarci, ma questa devastazione mi pare francamente intollerabile. Possibile che nessuno del Comune vigili su disastri di questo genere e non provveda? Siamo a Villa Sperlinga. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

villa sperlinga marciapiede devastato altro che camminata di salute

© Palermotoday.it - "Villa Sperlinga, marciapiede devastato: altro che camminata di salute..."

Leggi anche: “Camminata in Pineta”: un percorso di salute e socializzazione

Leggi anche: “Camminata in Pineta”: un percorso di salute e socializzazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

villa sperlinga marciapiede devastato"Villa Sperlinga, marciapiede devastato: altro che camminata di salute..." - Passi per i marciapiedi dissestati per i quali abbiamo da tempo esaurito la già misera nostra capacità di indignarci, ma questa devastazione mi pare francamente intollerabile. palermotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.