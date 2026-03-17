Ascolti tv 16 marzo Guerrieri vince contro Scherzi a parte | La ruota della fortuna batte Affari tuoi

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 marzo 2026 la serata televisiva ha visto la vittoria della fiction con Alessandro Gassmann su Rai1, superando gli altri programmi in onda. La gara tra gli ascolti ha coinvolto anche “Scherzi a parte”, “La ruota della fortuna” e “Affari tuoi”, con quest’ultimo che ha subito una battuta d’arresto nei numeri di ascolto. I dati ufficiali dell’Auditel confermano i risultati di questa giornata.

Tutti i dati Auditel di lunedì 16 marzo 2026. Ad aggiudicarsi la prima serata è stata la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann. In access prime time Gerry Scotti ha battuto Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri lunedì 16 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ascolti tv 16 marzo 2026: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, Scherzi a Parte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 9 marzo 2026: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, Scherzi a Parte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Tutti gli aggiornamenti su Ascolti tv 16 marzo Guerrieri vince...

Temi più discussi: Ascolti tv domenica 15 marzo, Imma Tataranni vince prime time: sfida Affari tuoi – La ruota della fortuna; Ascolti tv del 15 marzo: Imma Tataranni e Chi vuol essere milionario; Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino). Le Iene ok senza Veronica Gentili; Ascolti tv 15 marzo 2026, Imma Tataranni vince la prima serata: i dati di De Martino e Gerry Scotti.

ascolti tv 16 marzoAscolti tv 16 marzo, Guerrieri vince contro Scherzi a parte: La ruota della fortuna batte Affari tuoiTutti i dati Auditel di lunedì 16 marzo 2026. Ad aggiudicarsi la prima serata è stata la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann ... fanpage.it

ascolti tv 16 marzoAscolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta RepubblicaAscolti tv 16 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.