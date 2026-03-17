Ascolti tv 16 marzo Guerrieri vince contro Scherzi a parte | La ruota della fortuna batte Affari tuoi
Il 16 marzo 2026 la serata televisiva ha visto la vittoria della fiction con Alessandro Gassmann su Rai1, superando gli altri programmi in onda. La gara tra gli ascolti ha coinvolto anche “Scherzi a parte”, “La ruota della fortuna” e “Affari tuoi”, con quest’ultimo che ha subito una battuta d’arresto nei numeri di ascolto. I dati ufficiali dell’Auditel confermano i risultati di questa giornata.
Tutti i dati Auditel di lunedì 16 marzo 2026. Ad aggiudicarsi la prima serata è stata la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann. In access prime time Gerry Scotti ha battuto Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri lunedì 16 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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