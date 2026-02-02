Ascolti TV di Domenica 1 Febbraio 2026 | Cuori vince la serata Affari Tuoi batte La Ruota boom Linea Verde

La serata di ieri ha visto Rai1 dominare gli ascolti con “Cuori 3”, che ha battuto nettamente “Affari Tuoi” su Rai1 rispetto a “La Ruota” su Canale 5. La sfida tra i due programmi si è rivelata molto combattuta, con “Cuori” che ha conquistato il pubblico. Intanto, “Linea Verde” ha registrato un boom, mentre tra le gare di gioco “Affari Tuoi” si è imposto su “La Ruota”. La partita tra De Martino e Scotti nell’access prime time ha tenuto

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di "Colpa dei Sensi" Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari Gli ascolti tv di domenica 1 febbraio 2026, hanno visto la vittoria di Rai1 grazie a Cuori 3, che conquista 2.923.000 spettatori con il 17.8% di share, imponendosi su Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Il quiz di Gerry Scotti su Canale 5 si ferma a 1.984.000 spettatori e al 15.5%, complice anche la lunga durata fino a oltre mezzanotte. «Abbiamo deciso di rischiare, sperando nel meglio. » Jonathan, tecnico piemontese, si è seduto al tavolo di "Affari tuoi" il 1 febbraio 2026 con grandi aspettative: vincere 300mila euro, accompagnato dalla moglie Ramona e dalle loro due figlie, di 13 e 6 anni.

