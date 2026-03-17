In un recente episodio, Israele ha condotto attacchi contro l’Iran con il supporto degli Stati Uniti, scatenando un acceso dibattito a livello internazionale. In diversi paesi si è parlato di guerra illegale, evidenziando come questa azione violi alcune norme del diritto internazionale. La discussione si concentra sul carattere illegittimo di tali operazioni militari senza autorizzazione delle Nazioni Unite.

Israele ha colpito l’ Iran con il sostegno degli Stati Uniti e, nelle stesse ore, nel dibattito internazionale è emersa l’espressione: guerra illegale. Nel diritto internazionale l’uso della forza contro un altro Stato è infatti vietato, salvo eccezioni molto limitate previste dalla Carta delle Nazioni Unite. È su questo crinale che l’escalation in Medio Oriente diventa una questione giuridica, prima ancora che diplomatica, capire se l’attacco contro l’Iran rientri nelle eccezioni previste dal sistema ONU oppure configuri una violazione del divieto che, dal 1945, dovrebbe impedire guerre unilaterali e cambi di regime imposti con le armi. Cosa sta accadendo: l’attacco contro l’Iran. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Guerra Israele-Iran: perché il conflitto è illegale secondo il diritto internazionale?

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