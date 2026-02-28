Nulla giustifica il cosiddetto attacco preventivo di Usa e Israele all’Iran | è illegale per il diritto internazionale – L’analisi

Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato bombardamenti sull’Iran, colpendo diversi obiettivi distribuiti in varie aree del Paese. Le operazioni militari si sono svolte con un’intensa attività di attacco, mentre il territorio iraniano è stato interessato da numerosi colpi che hanno generato una coltre di fumo visibile da lontano. La situazione si è evoluta rapidamente, senza che siano stati diffusi dettagli ufficiali sui bersagli specifici.

Sono iniziati i bombardamenti israeliani e americani sull’ Iran, con diversi obiettivi in varie parti del Paese avvolti in una nuvola di fumo. Mentre il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, avvertiva i suoi concittadini di rifugiarsi nei bunker in attesa della risposta iraniana, il presidente americano Donald Trump aveva già “chiarito” i dettagli e gli obiettivi dell’operazione, cioè “distruggere il programma missilistico ” di Teheran, “annientare la marina militare iraniana” ed “eliminare la capacità operativa delle milizie sostenute dall’Iran”, oltre che – in una riedizione di quanto già detto dopo gli strike di giugno scorso, prima che uscisse la notizia che Teheran era riuscita a mettere in salvo un certo quantitativo di uranio altamente arricchito – di “fare in modo che l’Iran non abbia mai la bomba atomica “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

