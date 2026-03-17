Nella notte, le forze israeliane hanno condotto attacchi su Teheran e Beirut, mentre esplosioni sono state segnalate a Dubai e un morto si è registrato ad Abu Dhabi. L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un’esplosione, e si sono verificati altri attacchi nella regione. La situazione resta tesa e in evoluzione nella zona del Medio Oriente.

Roma, 17 marzo 2026 – La guerra non cala di intensità nei cieli del Medio Oriente. Una doppia ondata di attacchi è stata lanciata nella notte dalle forze Idf, diretti su Teheran e Beirut. Nel centro di Israele sono risuonate le sirene antiaeree e la controffensiva iraniana ha aperto il fuoco anche sui Paesi del Golfo. Gli Emirati hanno chiuso lo spazio aereo: esplosioni sono state registrate a Dubai e Abu Dhabi, dove un uomo è morto raggiunto dalle schegge di un missile, e in Qatar. Colpita con droni e razzi l’ ambasciata Usa a Baghdad, in Iraq. Trump minaccia un futuro “molto negativo” per la Nato se gli alleati non aiuteranno a riaprire lo stretto di Hormuz, ma l'Europa si sfila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra Iran, ultime notizie: esplosioni a Dubai, un morto ad Abu Dhabi. Colpita l’ambasciata Usa a Baghdad, ondata di attacchi israeliani su Teheran e Beirut

Articoli correlati

Iran, ondata di attacchi di Israele su Beirut e Teheran. Droni su ambasciata Usa a Baghdad. Esplosioni a DubaiIran, tutte le notizie di oggi martedì 17 marzo – La diretta Continua il conflitto tra Usa e Israele contro l’Iran: ondata di attacchi di Israele su...

Iran, la guerra in diretta, Israele attacca Teheran e Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai, colpita l’ambasciata Usa in IraqLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'Idf continua a bombardare Teheran e Beirut, Ferito soldato italiano in Libano.

Dubai, missile iraniano cade sull'isola artificiale di The Palm: colpito il Fairmont hotel

Aggiornamenti e notizie su Guerra Iran

Temi più discussi: Guerra in Iran: ultimi aggiornamenti sulle opinioni degli italiani; Guerra in Iran: quali ripercussioni economiche stiamo per affrontare? - Università degli Studi Internazionali di Roma; Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso; Soldati statunitensi contro la guerra in Iran: aumentano le obiezioni di coscienza.

Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Raid ed esplosioni: il 18esimo giorno del conflitto del GolfoFoto da Imagoeconomica, di Carlo Carino by AI MIDDroni - basi militari - foto ... msn.com

Iran, ondata di attacchi di Israele a Teheran e Beirut. Esplosioni a Dubai e Doha dopo l'allerta missili. Droni su ambasciata UsaGuerra in Iran, la diretta del 17 marzo. L'Idf ha annunciato in questi minuti di aver lanciato un'ampia ondata di attacchi contro obiettivi terroristici a Teheran e simultaneamente ... ilmattino.it

Guerra all'Iran, Trump chiede agli alleati di difendere lo Stretto di Hormuz ma le risposte sono quantomeno tiepide. E lui risponde così - facebook.com facebook

Guerra Iran, petroliera sfida il clima di tensione: attraversa Hormuz con AIS acceso x.com