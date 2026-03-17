Guerra Iran Giansanti | Morte Larijani perdita per chi cerca dialogo

La morte di Ali Larijani, se confermata, viene considerata una grande perdita per chi cerca un dialogo con Teheran. La notizia ha attirato l’attenzione sull’importanza di questa figura politica nel contesto iraniano. La sua scomparsa evidenzia le tensioni tra gli interessi di Israele e degli Stati Uniti nella regione. La notizia si aggiunge alle recenti vicende legate al conflitto in Iran.

(Adnkronos) – La morte di Ali Larijani, se confermata, di certo rappresenta "una grossa perdita per chi cerca un'interlocuzione con Teheran", e da questo punto di vista non fa che sottolineare come gli interessi israeliani e americani in questa guerra non sempre coincidano. Così l'ex ambasciatore a Teheran, Luca Giansanti, commenta con l'Adnkronos l'uccisione del. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Guerra in Iran, capo della sicurezza Larijani e comandante dei Basij Soleimani uccisi da Israele: chi eranoIl comandante della milizia Basij Gholamreza Soleimani e il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniana Ali Larijani...

“Bruceremo i cuori di USA e Israele”: chi è Ali Larijani, l’uomo che potrebbe guidare l’Iran dopo la morte di KhameneiDopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell’ attacco di Stati Uniti e Israele condotto sabato 28 febbraio, l’Iran si trova in una fase di...

Contenuti e approfondimenti su Guerra Iran

Iran, da modello Caracas a collasso regime: i 5 possibili scenari per la fine della guerraLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, da modello Caracas a collasso regime: i 5 possibili scenari per la fine della guerra ... tg24.sky.it

L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerraDopo una giornata di raid e esplosioni, alle 20:39 un altro FLASH dell'ANSA chiude la prima giornata di guerra: la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana. Viene chiuso lo Stretto di ... ansa.it