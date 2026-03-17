Guerra nel golfo la diretta Attacchi a Teheran e a Beirut Esplosioni a Doha e Dubai

Nella notte si sono verificati diversi eventi militari nei Paesi del Golfo e nelle città vicine. Attacchi a Teheran e Beirut sono stati segnalati, mentre esplosioni sono state avvertite a Doha e Dubai. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua a coinvolgere diverse aree, con operazioni terrestri a Gerusalemme e colpi contro obiettivi a Teheran.

Prosegue la guerra tra Stati uniti, Israele e Iran. Gerusalemme mette nel mirino il Libano con operazioni di terra mirate, mentre l'Idf colpisce Teheran. Donald Trump ha esortato gli alleati a intervenire nello stretto di Hormuz bloccato dai pasdaran: almeno 200.000 marittimi sono impigliati nelle maglie del regime degli ayatollah. Qui di seguito la cronaca della giornata Iran a Fifa: “Spostare nostre partite in Messico” La Federazione calcistica iraniana sta "negoziando" con la Fifa per spostare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio dagli Stati Uniti al Messico, a causa del conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l'ambasciata iraniana in Messico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo, la diretta. Attacchi a Teheran e a Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai Articoli correlati Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e DohaL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato. Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut ed Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Tajani: “La crisi può durare settimane”L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran , scattata all'alba di sabato. Contenuti utili per approfondire Guerra nel golfo la diretta Attacchi a... Temi più discussi: Guerra all’Iran, attacchi nel Golfo e trattative bloccate; Guerra nel Golfo: droni e missili iraniani colpiscono Kuwait, Bahrain e Iraq; Quante guerre del Golfo ci sono state: la storia dei conflitti nel Golfo Persico dal 1980 a oggi; Ecco le mete che reggono all’impatto della guerra nel Golfo. Guerra in Iran, acqua e impianti di desalinizzazione fattori chiave nel Golfo PersicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, acqua e impianti di desalinizzazione fattori chiave nel Golfo Persico ... tg24.sky.it Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpiti ... tg24.sky.it “Raccontare la guerra con gli occhi delle vittime per non trasformarla in un videogame” Lo ha sottolineato Leone XIV ai giornalisti del Tg2Rai, testata che in questi giorni compie 50 anni L’Osservatore Romano x.com Il magnate: «La guerra finirà presto, i prezzi scenderanno come un masso». Il greggio giù a quota 100. E spunta il rapporto Usa: «Senza le minacce decennali di Teheran non avrebbero superato i 60 dollari» - facebook.com facebook