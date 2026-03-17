Guerra in Iran italiani di nuovo sotto tiro Detriti di razzi sulla base in Libano Crosetto | I soldati stanno bene

Nella giornata odierna si sono verificati nuovi incidenti che coinvolgono italiani all’estero. In Iran, si segnalano attacchi armati che hanno messo in allerta le autorità italiane, mentre in Libano sono stati ritrovati detriti di razzi sulla base militare locale. Il ministro della Difesa ha confermato che i soldati presenti sono in buone condizioni, nonostante un lieve dolore all’occhio.

Roma, 17 marzo 2026 – Nessuna ferita, ma un dolore all’occhio che non desta particolare preoccupazione. Sono queste le condizioni del militare italiano, prontamente soccorso dal personale sanitario, a seguito della caduta di alcuni detriti nella base Unifil di Shama nel sud del Libano – sede del Comando del settore ovest a guida italiana –, provocati dai razzi intercettati dai sistemi antimissile di Israele. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in costante contatto con i vertici per monitorare la situazione, mentre il destino della stessa missione Unifil oscilla tra le ipotesi di nuove regole di ingaggio e di una chiusura anticipata: a deciderlo sarà il Consiglio di sicurezza dell’Onu forse a giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, italiani di nuovo sotto tiro. Detriti di razzi sulla base in Libano. Crosetto: “I soldati stanno bene” Articoli correlati Guerra, detriti di razzi finiscono su base italiana in Libano. Drone colpisce hotel a Baghdad: dentro c’è personale italianoL’escalation della guerra in Iran si allarga su più fronti mentre cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Guerra in Iran, missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”. Trump: “Guerra finirà presto. Iran colpito duramente”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Tutti gli aggiornamenti su Guerra in Iran italiani di nuovo sotto... Temi più discussi: Iran: Trump avverte la Nato, 'futuro negativo'; Trump: 'La campagna contro l'Iran continua'. Teheran: 'Se manderanno truppe di terra sarà un altro Vietnam' - LIVEBLOG; La guerra in Medioriente, tutti gli aggiornamenti in diretta del 16 marzo 2026; Guerra in Iran, italiani di nuovo sotto tiro. Detriti di razzi sulla base in Libano. Crosetto: I soldati stanno bene. Guerra in Iran, italiani di nuovo sotto tiro. Detriti di razzi sulla base in Libano. Crosetto: I soldati stanno beneTel Aviv lancia l’offensiva via terra: Operazione per stroncare Hezbollah. Drone di Teheran vicino alla casa di Netanyahu. Ed è giallo su Mojtaba a Mosca ... quotidiano.net Iran, hotel colpito da droni a Baghdad. In sicurezza tutti i militari italiani nella strutturaLibano e Iraq. Due attacchi agli italiani in poche ore. In tarda serata un drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale italiano, che si trovava comunque in sicurezza e ... ilmattino.it +++ Libano, detriti di razzi sulla base italiana Unifil: paura per la Brigata Sassari +++ Lo rende noto il ministero della Difesa - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Nella base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore ovest a guida italiana, sono caduti alcuni detriti verosimilmente provocati da razzi intercettati in aria dai sistemi antimissile israeliani. Secondo le prime informazio x.com