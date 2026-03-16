Guerra detriti di razzi finiscono su base italiana in Libano Drone colpisce hotel a Baghdad | dentro c’è personale italiano

Durante le ultime ore, detriti di razzi sono caduti su una base italiana in Libano, mentre un drone ha colpito un hotel a Baghdad in cui si trovava personale italiano. Nel frattempo, la guerra in Iran si intensifica e si estende su più fronti, mentre le tensioni tra Stati Uniti ed Europa continuano ad aumentare.

L’escalation della guerra in Iran si allarga su più fronti mentre cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump avverte gli alleati: se la Nato non sosterrà lo sforzo militare americano nello Stretto di Hormuz, l’alleanza avrà un “ futuro molto negativo ”. Il presidente Usa insiste sulla necessità di una coalizione internazionale per garantire la sicurezza della rotta petrolifera più importante del mondo, ma diversi Paesi europei e asiatici frenano. Intanto la crisi si riflette sui trasporti e sui mercati: i voli sono stati sospesi all’aeroporto di Dubai dopo un incendio causato da un drone vicino allo scalo, mentre il petrolio resta volatile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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