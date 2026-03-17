Nelle ultime ore, l’IDF ha rivendicato l’uccisione di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, due figure di rilievo del vertice politico-militare di Teheran. Questi eventi si aggiungono a una serie di operazioni condotte da Israele e dagli Stati Uniti contro i leader iraniani. La situazione in Iran rimane tesa, con le operazioni che continuano a colpire le figure di spicco del regime.

WASHINGTON – Le morti di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, rivendicate nelle ultime ore dall’Idf, allungano la già lunga lista di recenti perdite eccellenti inflitte da Israele e Stati Uniti ai vertici politico-militari di Teheran. Tra la ‘guerra dei 12 giorni’ di giugno 2025 e la nuova fase militare avviata poco più di due settimane fa, sono infatti già oltre 50 le figure di alto rango legate alla teocrazia degli ayatollah, compresa la guida suprema Ali Khamenei, date per eliminate fisicamente secondo almeno una fonte ufficiale. A queste uccisioni si aggiunge quella da parte degli Usa, risalente a gennaio 2020, del generale iraniano Qasem Soleimani, allora numero uno dei Quds, forze d’élite delle Guardie rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: decapitata la teocrazia. I leader uccisi

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