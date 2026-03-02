Il ministro degli Esteri degli Stati Uniti ha annunciato che tutti i candidati leader sono stati uccisi e che le operazioni dureranno quattro settimane. Nel frattempo, la milizia sciita irachena ha rivendicato un attacco con droni contro le forze statunitensi all’aeroporto di Baghdad. La notizia è stata diffusa attraverso una trasmissione in diretta.

Borse asiatiche in negativo, sale prezzo petrolio. 31 morti in Libano per attacco Israele. Milizia sciita irachena attacca forze Usa a Baghdad La milizia sciita irachena ha rivendicato un attacco con droni contro le forze statunitensi all’aeroporto della capitale irachena Baghdad. L’attacco in risposta all’offensiva di Usa e Israele in Iran. Come ampiamente previsto dagli analisti, sale il prezzo del petrolio a causa delle difficoltà nello Stretto di Hormuz e dei timori per il prolungamento della guerra. “L’attacco ha avuto così tanto successo che ha eliminato la maggior parte dei candidati” alla guida dell’Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’emittente Abc. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Tutti uccisi i candidati leader, operazioni dureranno 4 settimane” – La diretta

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare». Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Aggiornamenti e notizie su Iran.

Temi più discussi: In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Iran, è morto Ali Khamenei; I contatti di Trump con l’Iran: Avevamo candidati ma sono tutti morti nell’attacco; Teheran conferma: Ucciso Khamenei. Nuova ondata di attacchi sull’Iran, missili su Israele e Paesi del Golfo: cosa sta succedendo.

Guerra Usa-Iran, il capo della sicurezza Larijani: «Non trattiamo». Raid israeliani su Beirut: 10 morti. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha per attacchi iranianiSecondo il ministero della Salute libanese sarebbero almeno 31 i morti e 149 i feriti negli attacchi israeliani di questa notte. Lo riferisce Haaretz. ilmattino.it

Iran, Trump: Eliminati 48 leader in un colpo soloNell'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran sono stati uccisi 48 leader in un colpo solo. Così il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo che solo gli Stati Uniti sono a co ... adnkronos.com

#Trump: gli #Usa hanno “tre ottime scelte” per guidare l’ #Iran #Teheran #Tehran x.com

Si apre in Iran una lunga fase di successione che in parte era stata già preparata dallo stesso Khamenei Cosa potrebbe accadere a partire dai prossimi giorni dopo l’uccisione della guida suprema facebook