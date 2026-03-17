guerra e maltempo la combo terribile per i prodotti agroalimentari italiani

Durante l'ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare la Calabria, i campi sono stati allagati, molte colture sono state distrutte e le infrastrutture rurali hanno subito danni significativi. Coldiretti ha fornito un bilancio che evidenzia i danni causati dall’intensificarsi di temporali e alluvioni in diverse aree della regione. La combinazione di eventi atmosferici estremi e le conseguenze della guerra si sono abbattute sui prodotti agroalimentari italiani.

Campi allagati, colture distrutte e infrastrutture rurali danneggiate: è pesante il bilancio tracciato da Coldiretti dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare la Calabria. Una situazione critica per i prodotti agroalimentari italiani, che si inserisce in un contesto già fragile, aggravato anche dalle tensioni internazionali e dal rischio di nuovi rincari energetici. Campagne devastate dal maltempo. Le piogge intense delle ultime ore hanno messo in ginocchio numerose aree agricole. Nel Cosentino si registrano allagamenti diffusi, frane e difficoltà nella viabilità, soprattutto nei territori di Corigliano-Rossano, Mirto Crosia, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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