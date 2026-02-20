I prodotti agroalimentari veneziani protagonisti a Cortina

A causa delle Olimpiadi invernali, Coldiretti Venezia ha portato i prodotti agroalimentari veneziani a Cortina d’Ampezzo. L’evento ha visto esporre formaggi, vini e salumi tipici della regione, attirando visitatori e appassionati. Le aziende locali hanno mostrato i loro prodotti autentici, cercando di valorizzare le tradizioni veneziane. La presenza di queste eccellenze ha arricchito l’offerta gastronomica della località alpina durante le competizioni sportive. La mostra continuerà fino alla fine delle Olimpiadi, offrendo un assaggio delle specialità veneziane.

L'evento di Coldiretti Venezia alle Olimpiadi invernali ha messo in risalto la resilienza e le qualità dell'agricoltura lagunare In occasione delle Olimpiadi invernali, Coldiretti Venezia ha celebrato le "medaglie dell'agroalimentare veneziano" a Cortina d'Ampezzo. L'evento si è tenuto giovedì 19 febbraio alla Ciasa de ra Regoles (Casa Veneto), dove la presidente dell'associazione Tiziana Favaretto e il direttore Giovanni Pasquali hanno guidato i visitatori in un viaggio tra le eccellenze del territorio: prodotti iconici come il carciofo violetto di Sant'Erasmo, le vongole veraci, il radicchio rosso di Chioggia, il miele di barena, il formaggio Montasio e il vino autoctono Lison classico.