Perdita condotta idrica DN 400 | stop acqua a Qualiano

Una perdita sulla condotta idrica DN 400 ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua a Qualiano. La fuga si è verificata nella notte lungo la tratta che collega Mugnano a Lago Patria, rendendo necessario un intervento immediato. Le squadre di lavoro stanno operando per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. La sospensione durerà fino al completamento delle riparazioni.

Perdita notturna sulla tratta Mugnano-Qualiano-Lago Patria, intervento urgente e sospensione idrica fino al termine dei lavori. Intervento urgente sulla rete idrica. Un intervento urgente e indifferibile è stato disposto per il ripristino della condotta idrica DN 400 che interessa la tratta Mugnano – Qualiano – Lago Patria. La perdita, iniziata nella notte del 24 febbraio 2026, risulta ancora in corso e ha reso necessario un intervento immediato sulla rete. La comunicazione ufficiale è stata indirizzata agli Enti interessati per informare tempestivamente le amministrazioni locali e predisporre le misure necessarie a tutela della cittadinanza.