Grottaglie è stata premiata nell’ambito dell’Ecoforum, un’iniziativa di Legambiente dedicata alle buone pratiche ambientali. Il riconoscimento è stato assegnato per i risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti urbani, in particolare nella raccolta differenziata. L’amministrazione comunale ha ricevuto il premio in qualità di uno dei Comuni pugliesi più virtuosi in questo settore.

Tarantini Time Quotidiano Grottaglie si conferma tra i Comuni pugliesi più attenti alla gestione dei rifiuti urbani, ottenendo un importante riconoscimento nell’ambito dell’Ecoforum, iniziativa promossa da Legambiente e dedicata alle buone pratiche ambientali. La città è stata premiata sia come Comune Riciclone sia per aver superato il 70% di raccolta differenziata, risultato raggiunto grazie a un sistema efficace di raccolta porta a porta, alla qualità dei servizi, alla comunicazione ambientale e ai controlli sul territorio. Nel corso dell’iniziativa sono stati premiati complessivamente 137 comuni pugliesi che si sono distinti per l’efficienza nella gestione dei rifiuti, a dimostrazione di come un impegno costante possa produrre risultati concreti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie tra i Comuni virtuosi: premiata per la raccolta differenziata

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