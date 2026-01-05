Raccolta differenziata 23 comuni virtuosi in provincia di Latina Chi migliora e chi peggiora

In provincia di Latina, 23 comuni si distinguono per le buone pratiche di raccolta differenziata, con 12 che hanno migliorato le proprie performance rispetto all’anno precedente. Tuttavia, sono 20 quelli che hanno registrato un calo nella gestione dei rifiuti. Questi dati evidenziano una situazione variegata, che richiede attenzione e impegno costante per promuovere pratiche sostenibili e migliorare la tutela ambientale sul territorio.

Sono 23 i comuni virtuosi in termini di raccolta differenziata nella provincia di Latina, 12 quelli che da un anno all'altro hanno fatto registrare performance migliori e ben 20 quelli che invece sono peggiorati (resta fuori Priverno di cui non si hanno i dati del 2023).

