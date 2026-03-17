Il ministro della Giustizia ha contestato le affermazioni del ministro dell’Interno riguardo agli errori giudiziari, sostenendo che le tesi di Nordio siano infondate. Questa presa di posizione arriva dopo che il premier e altri membri del governo hanno ripetuto più volte tali affermazioni, dando l’impressione di volerle consolidare anche a livello interno. La discussione riguarda principalmente la rappresentazione degli errori giudiziari nel sistema.

Lo vanno ripetendo così tante volte, premier e ministri, che pare lo dicano per convincere sé stessi più che gli altri. Lo ha fatto anche Nordio ieri. Una eventuale vittoria del No “non avrà alcun effetto né sul governo né sul Parlamento”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel confronto a SkyTg24 con il presidente del Comitato Giusto Dire No Enrico Grosso. Se vincerà il No, ha aggiunto, “a mio avviso non sarà più possibile continuare con quelle riforme che dovrebbero allinearci con l’Unione europea”. Grosso replica a Nordio: la riforma non incide sugli errori giudiziari. Secondo il Guardasigilli “le sanzioni irrogate” per errori giudiziari “sono puramente platoniche, dei buffetti che non hanno avuto conseguenza nelle carriere dei magistrati”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Grosso smonta le tesi di Nordio sugli errori giudiziari

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