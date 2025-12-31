Alla Camera proposta di legge Zuncheddu per le vittime di errori giudiziari

Alla Camera è stata presentata la proposta di legge Zuncheddu a tutela delle vittime di errori giudiziari. La normativa prevede un assegno che decorre dall’assoluzione e prosegue fino alla pronuncia della sentenza di risarcimento del danno. L’obiettivo è offrire un supporto economico continuo durante il procedimento, riconoscendo l’impatto subito e garantendo un intervento concreto nel percorso di giustizia.

La proposta prevede un assegno che parta dal momento dell'assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno.

Giustizia: presentata proposta di legge Zuncheddu di iniziativa popolare - È stata presentata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare cosiddetta "legge Zuncheddu e altri su risarcimento vittime di giustizia". lagazzettadelmezzogiorno.it

Superate 50mila firme per legge su risarcimento a vittime giustizia - Sono state superate le 50mila firme che servono per chiedere al Parlamento di discutere la proposta di legge Zuncheddu e altri sul risarcimento vittime di giustizia. ansa.it

