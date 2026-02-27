L' Anm contro sé stessa | le due tesi opposte e incociliabili di Maruotti e Grosso

L'Associazione Nazionale Magistrati si trova divisa tra due posizioni opposte, creando un confronto acceso tra i suoi membri. Le divergenze riguardano questioni interne che coinvolgono modalità di rappresentanza e orientamenti sulla gestione delle responsabilità. La discussione si sviluppa all’interno di un’organizzazione che dovrebbe garantire coesione, ma che si trova a confrontarsi con opinioni contrastanti che complicano il panorama interno.

La propaganda dell'Anm è una continua sfida alla logica, prima che al diritto. Solo poche settimane fa, il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, ha pubblicato un commento sull'omicidio di Alex Pretti a Minneapolis da parte dell'Ice: "Anche questo omicidio di stato rimarrà impunito in quella 'democrazia' al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio". Il magistrato ha poi rimosso il post e chiesto scusa, ma la sua tesi è che il modello americano non garantisce lo stato di diritto. Ora succede che Enrico Grosso, il costituzionalista messo dall'Anm a capo del suo comitato per il No, sostiene il contrario: "Un cittadino americano – ha detto a Lilli Gruber a Otto e mezzo – fa un ricorso a un giudice sostenendo che la politica dei dazi di Trump non sia conforme allo stato di diritto.

