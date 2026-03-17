Gres Hub spazi per giovani e sport negli ex edifici industriali | depositato il piano attuativo

Il Comune di Bergamo ha depositato il piano attuativo per Gres Hub, un progetto che prevede la trasformazione degli ex edifici industriali in spazi dedicati a giovani e sport. L’iniziativa riguarda l’area Gres, parte del progetto promosso dal gruppo Italmobiliare con il supporto della Fondazione Pesenti. La documentazione ufficiale è ora disponibile per le fasi successive di approvazione e sviluppo.

Bergamo. L’ex Gres entra in una nuova fase di pianificazione attiva. Il Comune ha annunciato che è stato depositato il piano attuativo dell’area Gres Hub, progetto del gruppo Italmobiliare promosso dalla Fondazione Pesenti. Il primo passaggio è l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas), deliberato dalla Giunta nei giorni scorsi. Si tratta di una delle tre più importanti aree dismesse della città previste dal Pgt 2024: le altre sono i terreni a sud della stazione, inclusi nel progetto di Porta Sud, e l’ ex Reggiani, dove sono iniziate le demolizioni in vista della realizzazione della nuova sede di Crs Impianti e Costruzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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