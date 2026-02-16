Ricostruire insieme accantonato il Green deal Così parlò Rubio per l’Europa

Marco Rubio ha dichiarato che l'Europa ha deciso di mettere da parte il Green Deal per favorire politiche energetiche più pratiche. Secondo lui, questa scelta deriva dalla pressione di mantenere la stabilità economica, anche se rischia di danneggiare i cittadini. Rubio ha sottolineato come alcuni Paesi continuino a utilizzare petrolio, carbone e gas naturale, approfittando di risorse facilmente disponibili. La sua critica si concentra sul fatto che le misure ambientali stanno colpendo le famiglie, aggravando la povertà energetica.

Per compiacere il culto del clima, ci siamo imposti politiche energetiche che stanno impoverendo i nostri popoli, mentre i nostri concorrenti sfruttano petrolio, carbone, gas naturale e qualsiasi altra risorsa, non solo per alimentare le loro economie, ma per usarle come leva contro le nostre". E' il discorso che ogni europeo, avendo già sperimentato i danni subiti a causa del Green deal, avrebbe dovuto tenere, e invece a esprimerlo è stato il segretario di stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, all'interno della sala conferenze del Bayerischer Hof Hotel di Monaco per la conferenza sulla sicurezza.