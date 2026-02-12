Allegri sugli arbitri | Il VAR ci aiuta molto ma le polemiche ci saranno sempre C’è un episodio che mi ha fatto ridere

Allegri torna a parlare degli arbitri alla vigilia della partita contro il Pisa. Il tecnico bianconero dice che il VAR aiuta, ma le polemiche sono inevitabili. Poi scherza su un episodio che gli ha fatto ridere, lasciando intendere che le tensioni con gli arbitri continueranno.

Allegri alla vigilia della sfida contro il Pisa si è soffermato anche sugli arbitri lanciando un messaggio molto chiaro alle altre squadre. Giornata di vigilia in casa Milan. Allegri in conferenza stampa ha affrontato diversi temi parlando anche di arbitri. ARBITRI – «Cinquant’anni fa c’erano discussioni sugli arbitri. Ora c’è il VAR che aiuta molto. Ci stanno lavorando, cercano di migliorare le situazioni e le valutazioni. Io dico sempre che il VAR e la cosa più importante è l’oggettività: lì possiamo migliorare. Le altre cose sono tutte soggettive. Se ti danno una cosa a favore si sta zitti, se è contro ci si arrabbia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Pisa-Milan e non nasconde le sue opinioni.

Domani il Milan affronta il Pisa in una partita importante.

