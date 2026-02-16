Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha spiegato che l’incidente tra Kalulu e Bastoni durante Inter-Juventus non rientra nei normali protocolli. Ha aggiunto che l’arbitro avrebbe dovuto intervenire diversamente e ha espresso alcune critiche sulla gestione delle partite. La sua analisi si concentra sulla mancanza di chiarezza nelle decisioni arbitrali e sul modo in cui vengono applicate le regole in campo.

A margine dell'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha ribadito la necessità di un'evoluzione tecnologica per il calcio italiano. Commentando indirettamente i veleni di Inter-Juventus, il dirigente rossoblù ha sottolineato l'importanza di uniformare i criteri di intervento del VAR. ARBITRI – « Non è stato toccato il tema. Ne parleremo più avanti, prima tra di noi e poi cercando di incontrare i vertici arbitrali. Io credo che dopo essere stati i primi ad introdurre il VAR, abbiamo pensato che con quel dispositivo potessimo raggiungere un'oggettività che è molto difficile da stabilire.

© Internews24.com - Fenucci commenta: «Kalulu-Bastoni episodio non da protocollo. Sugli arbitri dico questa cosa»

Il presidente della Serie A ha criticato duramente il protocollo applicato durante l'incontro tra società e arbitri, definendolo “assurdo” a causa delle regole troppo rigide.

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.

