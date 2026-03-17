Grandi Cammini di Puglia i viandanti alla riscoperta dei territori

A “Fa’ La Cosa Giusta!” è stato presentato un report che mostra come il sistema dei cammini pugliesi sia raddoppiato in quattro anni. I viandanti attraversano i territori della regione, riscoprendone le peculiarità e la cultura. Il progetto coinvolge diversi percorsi che attraggono sempre più persone interessate a scoprire la Puglia a piedi. I cammini rappresentano un modo per conoscere i luoghi in modo lento e autentico.

Il report presentato a “Fa’ La Cosa Giusta!”, il sistema dei cammini pugliesi raddoppia in 4 anni. L’Assessora Starace: “risposta straordinaria da istituzioni, associazioni e operatori”. Milano, 16 marzo – Zaino in spalla lungo i sentieri meno battuti e tanta voglia di esplorare la Puglia nascosta, riscoprendo le aree interne tra l’Adriatico e lo Ionio. I dati presentati a “Fa’ La Cosa Giusta!” confermano il trend in crescita dell’11,4% delle credenziali, i cosiddetti “passaporti” dei viandanti che negli ultimi 4 anni sono più che raddoppiati: un risultato che premia la programmazione regionale nel mettere a sistema itinerari storici, religiosi e naturalistici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grandi Cammini di Puglia, i viandanti alla riscoperta dei territori Articoli correlati Fiera dei grandi cammini: Ginosa protagonista Oggi la conclusioneDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa: Il Comune di Ginosa è tra i protagonisti della Fiera dei Grandi Cammini a Milano, dal 13 al 15... Puglia, il boom dei cammini (+249%) travolto dalle polemiche: è scontro sulla Via FrancigenaNon è più solo una moda passeggera, ma una vera e propria metamorfosi del turismo pugliese. Approfondimenti e contenuti su Grandi Cammini di Temi più discussi: Fa’ La Cosa Giusta 2026, la Puglia alla fiera nazionale del turismo sostenibile e del consumo critico; Ginosa alla Fiera dei Grandi Cammini di Milano per promuovere turismo lento e territorio; Grandi cammini di Puglia: i viandanti alla riscoperta dei territori; Milano, Ginosa alla Fiera dei Grandi Cammini: il Comune promuove il turismo lento. Grandi cammini di Puglia: i viandanti alla riscoperta dei territori Tendenza in crescitaIl report presentato a Fa’ La Cosa Giusta!, il sistema dei cammini pugliesi raddoppia in 4 anni. L’Assessora Starace: risposta straordinaria da istituzioni, associazioni e operatori. Zaino in spal ... noinotizie.it Fiera dei grandi cammini: Ginosa protagonista Oggi la conclusioneIl Comune di Ginosa è tra i protagonisti della Fiera dei Grandi Cammini a Milano, dal 13 al 15 marzo 2026, il più importante evento italiano dedicato a camminatori e cicloviaggiatori. noinotizie.it Si è appena conclusa la Fiera dei Grandi Cammini all'interno di Fa' la cosa giusta!, e quello che proviamo è una profonda gratitudine. In questi tre giorni abbiamo respirato la passione di chi vive il viaggio come scoperta e rispetto. Abbiamo raccontato territor - facebook.com facebook Ginosa alla Fiera dei Grandi Cammini di Milano. Il Comune punta sul turismo lento e sulla Via Ellenica del Cammino Materano per rafforzare la promozione del territorio. x.com