Puglia il boom dei cammini +249% travolto dalle polemiche | è scontro sulla Via Francigena

In Puglia, i cammini sono cresciuti del 249%, trasformando il settore turistico locale. La Via Francigena è al centro di un acceso dibattito, con polemiche che coinvolgono vari attori. Questi dati sono stati diffusi durante la fiera

Non è più solo una moda passeggera, ma una vera e propria metamorfosi del turismo pugliese. I numeri, presentati alla fiera "Fa’ la cosa giusta" di Milano, parlano chiaro: il sistema dei cammini in Puglia è esploso, registrando un incredibile +249% di presenze negli ultimi quattro anni. Solo nell'ultimo anno la crescita è stata dell'11,4%, segnando il successo di una strategia che punta tutto sulla sostenibilità e sulla destagionalizzazione. La Puglia Oggi la Puglia è la prima destinazione italiana per chi ama camminare e la terza per i cicloturisti. A trainare il settore sono soprattutto le donne (56% del totale) e un pubblico internazionale che rappresenta ormai il 13,4% dei viandanti, con svizzeri, inglesi e americani in prima fila. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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