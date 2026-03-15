Fiera dei grandi cammini | Ginosa protagonista Oggi la conclusione

Il Comune di Ginosa partecipa alla Fiera dei Grandi Cammini a Milano, in programma dal 13 al 15 marzo 2026. L’evento, considerato il più importante in Italia per appassionati di camminate e cicloviaggi, si svolge in questa occasione e vede la città tra i protagonisti. Oggi si chiude ufficialmente la tre giorni dedicata a questa manifestazione.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa: Il Comune di Ginosa è tra i protagonisti della Fiera dei Grandi Cammini a Milano, dal 13 al 15 marzo 2026, il più importante evento italiano dedicato a camminatori e cicloviaggiatori. Un appuntamento dedicato ai cammini italiani, al turismo lento e alle esperienze di viaggio legate alla scoperta dei territori. In rappresentanza del Comune di Ginosa è presente l’Assessore al Turismo, Domenico Gigante. Il programma culturale offre incontri, testimonianze di viaggio e momenti di approfondimento, insieme a un’ampia area espositiva dedicata a proposte innovative per valorizzare territori, culture locali, natura, tradizioni e associazioni che lavorano ogni giorno per rendere il mondo dei Cammini e dei Cicloviaggi davvero accessibile a tutte e a tutti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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