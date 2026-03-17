Grande Fratello Vip stasera il ritorno di Ilary Blasi | ecco il cast ufficiale e le nuove opinioniste di fuoco

Stasera il Grande Fratello Vip 2026 torna in televisione con Ilary Blasi come conduttrice, dopo sette anni di assenza. Il cast ufficiale del reality è stato annunciato e include nuovi concorrenti e opinioniste. La trasmissione andrà in onda martedì 17 marzo, con la Blasi che riprende il suo ruolo di conduttrice. L’evento segna il ritorno del reality in televisione.

Il Grande Fratello Vip 2026 riapre ufficialmente i battenti stasera, martedì 17 marzo, segnando il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dopo sette anni di assenza. La prima puntata, in onda su Canale 5 dalle 21:20, vedrà l ‘ingresso del cast completo in una Casa che ha già ospitato un prologo sperimentale di quattro giorni. Accanto alla conduttrice, debutta un’inedita coppia di opinioniste composta dalla giornalista Cesara Buonamici e dalla pungente Selvaggia Lucarelli, chiamate a risollevare gli ascolti dei reality Mediaset. Ilary Blasy (fonte: Mediaset Infinity) Dopo le edizioni targate Alfonso Signorini, travolto dal caso Corona, la rete ha deciso di puntare sull’usato sicuro ma con una veste rinnovata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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